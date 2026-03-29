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Madre cuenta cómo fue el crimen de Víctor Mejía, alias "carita"

Alias “Carita” fue asesinado con extrema violencia, según su madre; ocho meses después, el caso resurgió tras la captura de los presuntos implicados.

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 13:37
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