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"Bajá el arma": enfrentamiento en Olancho deja un policía y un joven muertos

Un agente de la Policía Nacional y un joven de 22 años murieron durante un intercambio de disparos registrado en el sector de El Tigre, Lepaguare, Olancho. El agente fue identificado como Luis Alberto Licona, de 39 años, quien resultó gravemente herido durante el enfrentamiento.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 11:22
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