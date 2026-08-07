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Captan en video el linchamiento de dos presuntos ladrones en Comayagüela

Este viernes -7 de agosto- se viralizó en redes sociales un video en el que pobladores golpean a dos hombres que presuntamente se dedican a robar por las calles de Comayagüela.

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 17:08
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