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Captan en video el linchamiento de dos presuntos ladrones en Comayagüela
Este viernes -7 de agosto- se viralizó en redes sociales un video en el que pobladores golpean a dos hombres que presuntamente se dedican a robar por las calles de Comayagüela.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 17:08
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