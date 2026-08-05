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Detienen a tres hombres con un fuerte cantidad de dinero en La Ceiba
Los tres detenidos fueron sorprendidos cuando pretendían viajar a Roatán por el muelle de cabotaje de La Ceiba, Atlántida, al norte de Honduras.
Carlos Molina
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Actualizado: 05 de agosto de 2026 a las 12:50
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