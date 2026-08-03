Captan a conductor a alta velocidad antes de estrellarse en una casa en SPS

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Un conductor que se estrelló contra el muro de una casa en San Pedro Sula fue captado a alta velocidad segundos antes del accidente
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Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 10:44
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