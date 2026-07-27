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Por atropellamiento muere una adulta mayor en El Carrizal

Una mujer murió este lunes atropellada por un bus de El Carrizal en el paso a desnivel de la colonia Smith

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 19:36
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