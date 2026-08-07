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Kenneth Pozo estuvo más de 24 horas en cautiverio antes de ser asesinado

Nuevas hipótesis sobre el crimen de Kenneth Jafeth Pozo, de 16 años, indican que permaneció más de 24 horas en cautiverio tras desaparecer en Tegucigalpa. El estudiante fue encontrado muerto en la colonia La Joya.

  • Actualizado: 07 de agosto de 2026 a las 18:33
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