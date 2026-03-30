“Quiero darles un entierro digno”: padre de hermanos asesinados en Altos del Trapiche

Tegucigalpa, Honduras.- El padre de los dos hermanos asesinados en la residencial Altos del Trapiche, en Tegucigalpa, solicitó ayuda económica a la población hondureña para poder brindarle una sepultura "digna" a sus hijos. “Ellos iban a la iglesia, mi hija acababa de sacar una moto y me había pedido ayuda. Lo que quiero es que me ayuden a darle un entierro digno a mis hijos”, expresó. El padre destacó que sus hijos no tenían problemas conocidos. “No sé qué pasó, mi hijo iba a la iglesia, la gente de la comunidad lo conocía, él buscaba trabajo siempre, si no era ahí repartía agua, trabajaba con una volqueta o a veces en una llantera”, agregó.

“La noticia me la dan el sábado a las 10 de la mañana... me dijo que fuera fuerte, yo lo sentí en el pecho, no tengo palabras para describir lo que siento”. En medio del dolor, aseguró que no guarda rencor. “Les digo que yo ante Dios los perdono, no les deseo el mal, aunque sepa quiénes fueron, los perdono y Dios sabrá el destino de cada uno”, manifestó. Asimismo, recordó que la familia ya ha sido golpeada por la violencia antes. “Me mataron a un nieto también en una llantera en Las Casitas... todo se lo dejo a Dios, la justicia la hará el Señor”, concluyó. El crimen ocurrió tras la desaparición de los jóvenes la noche del sábado en la zona de Mateo, en Francisco Morazán. Según reportes preliminares, fueron privados de libertad por sujetos armados que se transportaban en una camioneta.