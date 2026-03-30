“Quiero darles un entierro digno”: padre de hermanos asesinados en Altos del Trapiche

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El padre de los dos<b> hermanos asesinados </b>en la <b>residencial Altos del Trapiche</b>, en Tegucigalpa, solicitó ayuda económica a la población hondureña para poder brindarle una <b>sepultura "digna" </b>a sus hijos. “Ellos iban a la iglesia, mi hija acababa de sacar una moto y me había pedido ayuda. Lo que quiero es que me ayuden a darle un entierro digno a mis hijos”, expresó.El padre destacó que sus hijos no tenían problemas conocidos. “No sé qué pasó, mi hijo iba a la iglesia, la gente de la comunidad lo conocía, él buscaba trabajo siempre, si no era ahí repartía agua, trabajaba con una volqueta o a veces en una llantera”, agregó.