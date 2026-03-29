Con el rostro desfigurado: Así hallaron a pareja de hermanos ejecutada en Altos de El Trapiche

Una escena dantesca se registró este Domingo de Ramos -29 de marzo- en la residencial Altos de El Trapiche, donde una pareja de hermanos fue asesinada de forma violenta.
De acuerdo con información preliminar, ambas víctimas presentaban severas heridas de bala concentradas en el rostro y la cabeza.
La brutalidad del ataque dejó sus rostros completamente desfigurados, dificultando a las autoridades su identificación.
Los hermanos fueron identificados como: María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez.
Se presume que la pareja de hermanos habría sido raptada horas antes del crimen. Posteriormente, habría sido trasladada hasta el lugar donde finalmente fue ejecutada. No obstante, las autoridades no han confirmado la información.
Testigos indicaron que se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego en la zona. El hecho ocurrió frente a una iglesia católica ubicada en la zona.
Las víctimas vestían pantalones tipo short y tenis, según los primeros reportes recabados en la escena.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio minutos después del ataque. Los agentes procedieron a acordonar el área e iniciar la recolección de indicios.
Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los responsables del doble crimen. Los atacantes habrían huido del lugar sin dejar rastro alguno.
Un equipo de Medicina Forense se presentó en la escena para realizar el levantamiento correspondiente. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue capitalina para continuar con el proceso legal.