Violento crimen en Domingo de Ramos: pareja de hermanos es ejecutada a balazos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una pareja fue asesinada de forma violenta este Domingo de Ramos -29 de marzo- en la entrada principal de la residencial Altos de El Trapiche, en la capital.

De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a las víctimas y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarles la muerte.

Los hermanos fueron identificados como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez, de entre 20 y 25 años.