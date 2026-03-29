Violento crimen en Domingo de Ramos: pareja de hermanos es ejecutada a balazos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Una pareja fue asesinada de forma violenta este Domingo de Ramos -29 de marzo- en la entrada principal de la residencial Altos de El Trapiche, en la capital.
De acuerdo con información preliminar, sujetos desconocidos interceptaron a las víctimas y les dispararon en reiteradas ocasiones hasta provocarles la muerte.
Los hermanos fueron identificados como María Fernanda Torres Sánchez y Jonathan Mauricio Torres Sánchez, de entre 20 y 25 años.
La mayoría de los impactos de bala se concentraron en el rostro y la cabeza de ambas personas, lo que dejó sus cuerpos prácticamente irreconocibles.
Elementos de la Policía Nacional (PN) se desplazaron hasta la escena del crimen, donde acordonaron el área y comenzaron la recolección de indicios para iniciar las investigaciones correspondientes.
Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables, quienes huyeron del lugar tras perpetrar el ataque, así como el móvil del doble homicidio.
Un equipo de Medicina Forense llegó al sitio para realizar el levantamiento de los cuerpos y avanzar en el proceso de identificación.
El hecho ocurrió frente a una iglesia católica, lo que generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes relataron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.