¿A qué se dedicaba? Angie Galeas, hallada con sus partes íntimas quemadas

Angie Galeas era la joven de 18 años que fue hallada sin vida en la colonia 14 de Enero de Comayagüela. en la capital de Honduras. ¿Qué se sabe de ella?
Tras el crimen, reaparecieron publicaciones hechas en 2022, cuandola joven tenía 15 años y había desaparecido tras asistir a un concierto.
“Ya hace años había estado desaparecida”, compartió una internauta en un posteo de un medio donde se reportaba la muerte de la joven.
¿A qué se dedicaba? En sus redes sociales, la joven publicaba fotografías con poca ropa y, tanto en Facebook como en Instagram y TikTok, tenía anclado su número de teléfono.
Se presume que ofrecía servicios sexuales o que vendía contenido de ese tipo a través de sus plataformas digitales. La joven subía fotos en moteles y solicitaba que solo le escribieran personas de Tegucigalpa.
Otro dato que ha surgido tras el crimen es que la joven habría sido raptada de una colonia capitalina horas antes de ser asesinada. Sin embargo, se desconoce si la ejecutaron en el sector o si solo lanzaron el cuerpo en el lugar.
Al sitio del hallazgo llegaron miembros de inspecciones oculares. También acudieron personas que habían reportado como desaparecido a un familiar.
Pese a que durante el levantamiento cadavérico había personas buscando a un familiar, se cree que no eran parientes de Angie, ya que posteriormente el Ministerio Público solicitó la presencia de sus familiares directos.
De acuerdo con los reportes iniciales, el cadáver presentaba signos de tortura y sus partes íntimas quemadas.
El cuerpo de la joven estaba a la orilla de una calle solitaria y presentaba varios moretones. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre quiénes ni por qué le quitaron la vida.