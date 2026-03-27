Lo acribillaron tras estacionarse: así fue el crimen de Darling Caballero en Choloma

La tarde del pasado jueves 26 de marzo, un hombre de unos 30 años, fue acribillado al interior de su vehículo, apenas unos segundos después de haberse estacionado en una calle del municipio de Choloma, en el departamento de Cortés. A continuación los detalles del crimen.
La víctima fue identificada como Darling Caballero. Según los reportes preliminares de la Policía Nacional, Caballero se conducía en su automóvil cuando comenzó a ser perseguido por individuos desconocidos que se transportaban en otro vehículo. La persecución culminó trágicamente específicamente en el sector de la colonia Infop, en Choloma.
Testigos presenciales relataron a las autoridades que, al momento en que Darling Caballero detuvo la marcha de su carro y se estacionó, los atacantes no le dieron tiempo de reaccionar. De inmediato, se aproximaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la humanidad del conductor a través de la ventanilla.
Tras cometer el crimen, los sicarios huyeron rápidamente de la escena con rumbo desconocido.
Vecinos de la zona, alarmados por la ráfaga de disparos, salieron de sus casas y se encontraron con la dantesca escena, alertando de inmediato a los números de emergencia.
Agentes de la Policía Nacional asignados a la zona llegaron prontamente al lugar de los hechos. Al confirmar que la víctima ya no presentaba signos vitales, procedieron a acordonar el área con cinta amarilla.
El asesinato de Darling Caballero ha generado una profunda conmoción y dolor entre sus familiares, amigos y vecinos de la colonia Infop.
Las muestras de pesar y los mensajes exigiendo justicia no se hicieron esperar, inundando las redes sociales pocas horas después de confirmarse la noticia.
"Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo que nos dejaste", escribió con profundo dolor uno de sus amigos cercanos a través de la red social Facebook, acompañando el mensaje con una fotografía de la víctima.
Asimismo, un familiar expresó la impotencia ante la tragedia: "No hay palabras para el vacío que deja tu partida injusta, primo Darling Caballero; nos quedamos con tu sonrisa y con la bendición de haberte tenido".
Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se hicieron presentes para iniciar con la recopilación de indicios, toma de testimonios y análisis de la escena. Posteriormente, miembros de Medicina Forense realizaron el levantamiento y traslado del cadáver hacia la morgue para su autopsia.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido un móvil claro sobre este nuevo hecho violento que enluta a una familia hondureña en la zona norte del país. Se espera que las investigaciones avancen para esclarecer las causas del ataque.