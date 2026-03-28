  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a "Carita" para matarlo

Las investigaciones revelan que el menor habría sido entregado por un adulto antes de ser asesinado. Aquí los nuevos detalles del crimen

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 11:31
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
1 de 10

Las autoridades dictaron detención judicial contra Eder Antonio Portillo Turcios, acusado del delito de asesinato en perjuicio de Víctor Aarón Mejía Córdoba, alias "Carita" , quien trabajaba como limpiaparabrisas en San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
2 de 10

El menor conocido como "Carita" fue asesinado el 12 de julio de 2025 en San Pedro Sula. Trabajaba como limpiaparabrisas en la avenida Júnior.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
3 de 10

Su cuerpo fue encontrado a la orilla del segundo anillo de circunvalación, hasta donde llegó su madre.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
4 de 10

Por el crimen del menor de 16 años, la DPI detuvo la mañana del jueves 26 de marzo, en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula, a tres hombres.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
5 de 10

Uno de ellos fue identificado como Eder Antonio Portillo Turcios, quien fue enviado al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, luego de su audiencia de declaración de imputado.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
6 de 10

El sospechoso deberá presentarse a su audiencia inicial el lunes 1 de abril a las 9:00 a. m. Asimismo, fueron detenidos Víctor Geovany Tejada Lara y Gustavo Adolfo Tejada Frech; sin embargo, hasta el momento no se ha informado si el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en su contra.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
7 de 10

¿Nuevos detalles del crimen? Las autoridades han brindado nuevos detalles del crimen. El reporte indica que el adolescente se encontraba acompañado por un adulto que ingería bebidas alcohólicas en un establecimiento cercano a un billar, en el bordo Esquipulas Uno, sector noreste de San Pedro Sula.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
8 de 10

Posteriormente, ambos salieron del local. El adulto lo sujetó de los brazos por la fuerza, lo condujo por varias calles y lo entregó a otros dos hombres que lo esperaban en un vehículo.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
9 de 10

Según las investigaciones, en ese lapso los agresores le habrían quitado la vida al menor y posteriormente abandonaron su cuerpo a la orilla del segundo anillo de circunvalación.

 Foto: Cortesía
Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a Carita para matarlo
10 de 10

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan. Hasta ahora, no han explicado por qué no se ha remitido a los juzgados a Víctor Geovany Tejada Lara y Gustavo Adolfo Tejada Frech, los otros dos detenidos como presuntos participantes en el asesinato.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos