Lo sujetaron por la fuerza y lo entregaron: así traicionaron a "Carita" para matarlo

Las autoridades dictaron detención judicial contra Eder Antonio Portillo Turcios, acusado del delito de asesinato en perjuicio de Víctor Aarón Mejía Córdoba, alias "Carita" , quien trabajaba como limpiaparabrisas en San Pedro Sula.
El menor conocido como "Carita" fue asesinado el 12 de julio de 2025 en San Pedro Sula. Trabajaba como limpiaparabrisas en la avenida Júnior.
Su cuerpo fue encontrado a la orilla del segundo anillo de circunvalación, hasta donde llegó su madre.
Por el crimen del menor de 16 años, la DPI detuvo la mañana del jueves 26 de marzo, en la colonia Las Vegas de San Pedro Sula, a tres hombres.
Uno de ellos fue identificado como Eder Antonio Portillo Turcios, quien fue enviado al Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro, luego de su audiencia de declaración de imputado.
El sospechoso deberá presentarse a su audiencia inicial el lunes 1 de abril a las 9:00 a. m. Asimismo, fueron detenidos Víctor Geovany Tejada Lara y Gustavo Adolfo Tejada Frech; sin embargo, hasta el momento no se ha informado si el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal en su contra.
¿Nuevos detalles del crimen? Las autoridades han brindado nuevos detalles del crimen. El reporte indica que el adolescente se encontraba acompañado por un adulto que ingería bebidas alcohólicas en un establecimiento cercano a un billar, en el bordo Esquipulas Uno, sector noreste de San Pedro Sula.
Posteriormente, ambos salieron del local. El adulto lo sujetó de los brazos por la fuerza, lo condujo por varias calles y lo entregó a otros dos hombres que lo esperaban en un vehículo.
Según las investigaciones, en ese lapso los agresores le habrían quitado la vida al menor y posteriormente abandonaron su cuerpo a la orilla del segundo anillo de circunvalación.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan. Hasta ahora, no han explicado por qué no se ha remitido a los juzgados a Víctor Geovany Tejada Lara y Gustavo Adolfo Tejada Frech, los otros dos detenidos como presuntos participantes en el asesinato.