¿Debía L7 mil, robaba y se escondía? Hipótesis del crimen de Alan Paz en Copán

Otro más agregó: "Todo lo que venía haciendo aquí en La Entrada y en otros lados, lo que iba a encontrar era la muerte. Porque aquí en La Entrada le robó a mucha gente, incluso a mi esposo; le fue a robar una caja de cable. De repente se iba a topar con uno que no le iba a tener miedo a quitarle la vida por andar robando, y miren, ahí está el resultado. El que roba, lo más seguro que tiene es la muerte".