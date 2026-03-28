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¿Debía L7 mil, robaba y se escondía? Hipótesis del crimen de Alan Paz en Copán

Versiones brindadas por algunos usuarios revelaron las posibles causas por las que Alan Paz habría sido asesinado la noche del viernes en La Entrada, Copán

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 15:29
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Deudas pendientes y algunos robos en casa son el historial de Alan Paz, quien fue asesinado la noche del viernes -27 de marzo- en Nueva Arcadia, Copán. Aquí los detalles de su crimen.

 Foto: Cortesía
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En las últimas horas se dio a conocer la muerte de Alan Paz, conocido en la zona con el alias “Pastel”, según lo informaron en redes sociales.

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Tras darse a conocer el crimen, usuarios que en vida lo conocieron comenzaron a comentar las publicaciones, dando a conocer aspectos de la vida de Alan que podrían estar relacionados con su asesinato.

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"No es por nada, pero ya se esperaba eso. En los pasos que él andaba, no se esperaba más", comentó un usuario, donde uno segundo respondió: "Sí, se llevaba robando en la zona".

 Foto: Redes sociales
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"Pues saque cuenta que a nosotros, del establecimiento, se fue debiendo casi 7,000 LPS, y el muy sinvergüenza después volvió y se ponía gorra y mascarilla para que no lo reconociéramos, hasta que yo lo vi y salió de bolada en una mototaxi", manifestó otro internauta.

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Otro más agregó: "Todo lo que venía haciendo aquí en La Entrada y en otros lados, lo que iba a encontrar era la muerte. Porque aquí en La Entrada le robó a mucha gente, incluso a mi esposo; le fue a robar una caja de cable. De repente se iba a topar con uno que no le iba a tener miedo a quitarle la vida por andar robando, y miren, ahí está el resultado. El que roba, lo más seguro que tiene es la muerte".

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El cuerpo de Paz fue encontrado tendido boca abajo en una calle de tierra, cerca de una quebrada, con al menos cuatro impactos de bala en la cabeza.

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Versiones de medios locales indican que la víctima habría sido raptada en otro punto del municipio y posteriormente trasladada al sitio donde fue ejecutada.

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El hecho violento se registró en la calle que conecta la carretera internacional con las comunidades de Jimirico, conocida también como Ojo de Agua.

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Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar una intensa balacera en la zona donde ocurrió el crimen, lugar en el que se encontró su cuerpo. Hasta el momento se desconoce quiénes estarían implicados.

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