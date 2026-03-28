Reportan las primeras dos muertes por sumersión previo a la Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo pocas horas de dar inicio la Semana Santa 2026, ya se registran las primeras dos muertes por sumersión este sábado -28 de marzo-.

La primera víctima fue identificada como Maximiliano Matamoros Hernández, de 57 años. El caso se registró en Omoa, departamento de Cortés.

El reporte indica que Matamoros sufrió asfixia por sumersión en el muelle de Omoa y que, al llegar al lugar, ya tenían a la persona fuera del agua.