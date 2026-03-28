Reportan las primeras dos muertes por sumersión previo a la Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- A tan solo pocas horas de dar inicio la Semana Santa 2026, ya se registran las primeras dos muertes por sumersión este sábado -28 de marzo-.
La primera víctima fue identificada como Maximiliano Matamoros Hernández, de 57 años. El caso se registró en Omoa, departamento de Cortés.
El reporte indica que Matamoros sufrió asfixia por sumersión en el muelle de Omoa y que, al llegar al lugar, ya tenían a la persona fuera del agua.
La víctima fue encontrada boca arriba, con vestimenta short azul oscuro, camisa azul con manga larga; tenía las pupilas dilatadas y espuma en la boca.
Según versión de las personas que se encontraban en el lugar, la persona tenía problemas con las bebidas alcohólicas.
La segunda víctima, de quien no se reveló la identidad, murió por sumersión en Tela, Atlántida.
"Se reportaron señales de auxilio, por lo que se desplazó personal de bomberos al lugar. Al llegar, se brindó atención prehospitalaria (RCP) a una persona que fue sacada del mar por particulares. Como nadie proporcionó datos personales, el paciente fue trasladado a un centro asistencial por otra institución", indica el reporte.
Aunque los miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron las labores de rescate, el hombre ya no tenía signos vitales. Hasta el momento son las primeras víctimas que se reportan.