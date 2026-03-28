Sicarios asesinan a vendedor de vehículos en San Pedro Sula

Tegucigalpa, Honduras.- Un vendedor de vehículos, identificado como Ángel Humberto, fue asesinado a balazos este sábado -28 de marzo- en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue interceptada por individuos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Producto de la gravedad de las heridas, el hombre falleció en el lugar del ataque, sin que pudiera recibir asistencia médica.