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Sicarios asesinan a vendedor de vehículos en San Pedro Sula

La víctima fue atacada a disparos en el barrio Santa Anita, de San Pedro Sula; presuntamente el crimen esta vinculado a un intento de asalto

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 19:43
Sicarios asesinan a vendedor de vehículos en San Pedro Sula

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue interceptada por individuos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un vendedor de vehículos, identificado como Ángel Humberto, fue asesinado a balazos este sábado -28 de marzo- en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula, Cortés.

De acuerdo con información preliminar, la víctima fue interceptada por individuos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

Producto de la gravedad de las heridas, el hombre falleció en el lugar del ataque, sin que pudiera recibir asistencia médica.

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Las primeras indagaciones apuntan a que el móvil del crimen sería el robo, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por las autoridades durante el proceso investigativo.

Tras cometer el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido, mientras que agentes policiales llegaron a la escena para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

El caso quedó en manos de equipos de investigación, que buscan recolectar evidencias y dar con el paradero de los sospechosos.

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Este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados en la zona norte del país.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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