  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detienen a nicaragüense por muerte de niña en accidente vial en Puerto Cortés

El sospechoso habría arrollado a una menor de cuatro años que se conducía en motocicleta junto a su madre; el caso es investigado como homicidio imprudente

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 15:36
Detienen a nicaragüense por muerte de niña en accidente vial en Puerto Cortés

La detención se produjo tras el trágico accidente vial que dejó como resultado la muerte de una niña de cuatro años.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano de nacionalidad nicaragüense fue detenido por autoridades hondureñas este sábado -28 de marzo-, señalado como el presunto responsable del delito de homicidio imprudente en perjuicio de una menor de edad.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la colonia Caridad del Cobre, en el municipio de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés.

La detención se produjo tras un trágico accidente vial registrado en el barrio El Porvenir, de la misma ciudad, que dejó como resultado la muerte de una niña de cuatro años.

Accidente en el anillo periférico deja un muerto y dos heridos en Tegucigalpa

De acuerdo con información preliminar, el ahora detenido conducía un vehículo de carga pesada, color blanco, cuando arrolló a la menor, quien se transportaba en una motocicleta junto a su madre.

La víctima fue identificada como Monyca Sharloth Coello Ávila. Tanto la niña como su madre fueron trasladadas de emergencia a un hospital de la zona; sin embargo, la menor no logró sobrevivir a las lesiones.

Tras el hecho, las autoridades iniciaron un operativo que permitió ubicar y capturar al sospechoso, quien será investigado.

Con la Biblia en mano, muere hondureña en violento accidente en El Carrizal

El detenido ya fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP), donde se seguirá el proceso legal correspondiente para determinar su responsabilidad en el delito de homicidio imprudente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias