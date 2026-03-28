Detienen a nicaragüense por muerte de niña en accidente vial en Puerto Cortés

Tegucigalpa, Honduras.- Un ciudadano de nacionalidad nicaragüense fue detenido por autoridades hondureñas este sábado -28 de marzo-, señalado como el presunto responsable del delito de homicidio imprudente en perjuicio de una menor de edad.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) en la colonia Caridad del Cobre, en el municipio de Puerto Cortés, en el departamento de Cortés.

La detención se produjo tras un trágico accidente vial registrado en el barrio El Porvenir, de la misma ciudad, que dejó como resultado la muerte de una niña de cuatro años.