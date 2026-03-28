Accidente entre un bus y otros vehículos deja varios heridos en El Porvenir, Atlántida

Según la información preliminar, en el accidente estuvo involucrado un autobús de la empresa Cotraibal, que cubría la ruta entre San Pedro Sula (Cortés) y Trujillo (Colón), el cual transportaba al menos 52 pasajeros al momento del incidente.

El Porvenir, Honduras.- Varias personas resultaron heridas este sábado 28 de marzo luego de que ocurriera un accidente de tránsito tipo colisión cuádruple en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Caracas, frente a la residencial Villa Verde, en el municipio de El Porvenir, Atlántida, zona norte del país.

Según el reporte policial, unas seis personas resultaron con golpes, cuatro de ellas con lesiones graves y los otros dos con lesiones leves. Entre los heridos de gravedad se reporta una mujer de 37 años, quien sufrió una fractura en la pierna izquierda, así como un joven de 23 años que presentó una herida abierta en el rostro con fuerte hemorragia.

Algunos de los lesionados fueron estabilizados en la zona del accidente y posteriormente trasladados al Hospital General Atlántida, en La Ceiba, para recibir atención médica especializada.

En la colisión también estuvieron involucrados un vehículo tipo turismo, una camioneta y un microbús; afortunadamente, los conductores de estos automotores resultaron ilesos, según el reporte oficial.

De manera preliminar, algunos pasajeros explicaron que uno de los vehículos particulares se atravesó en el carril del autobús, pero esta versión deberá ser confirmada o desvirtuada por las autoridades.

Miembros de la Policía Nacional en el lugar dijeron que ya trabajan para determinar las causas del accidente. De igual forma, recordaron a la población el cumplimiento de las normas de tránsito todos los días, pero principalmente en esta época de Semana Santa, pues históricamente con ella coincide un aumento en los accidentes viales.