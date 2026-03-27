Detienen a hombre acusado de abusos sexuales contra su sobrina en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en Tegucigalpa a un hombre de 55 años acusado de violación agravada y agresiones sexuales contra una menor de edad. La detención se ejecutó en la colonia San Miguel tras labores de vigilancia realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros.
El sospechoso, quien residía en la colonia La Era, contaba con una orden de captura emitida el pasado 2 de marzo por el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán. Según el expediente judicial, la víctima es su sobrina política, una menor de edad con quien mantenía una relación de cercanía familiar.
Las investigaciones señalan que el detenido se desempeñaba como pastor de una iglesia, condición que presuntamente utilizó para generar un entorno de confianza con la familia. Esta posición le facilitaba el acceso a la víctima sin levantar sospechas entre sus parientes cercanos.
De acuerdo con las diligencias, los abusos habrían ocurrido en un establecimiento comercial propiedad de la madre de la menor. El imputado aprovechaba los momentos en que la niña se encontraba sola en el local, lugar que ella frecuentaba con regularidad por tratarse de un negocio familiar.
Tras su captura, el ciudadano fue remitido de inmediato a las autoridades judiciales que solicitaron su detención. El proceso legal continuará ahora en los juzgados competentes para determinar su responsabilidad penal por los delitos de los que se le acusa.
La operación forma parte de las acciones de los entes de seguridad para procesar delitos que afectan la integridad de menores de edad. El caso permanece bajo la jurisdicción del sistema penal capitalino, donde se desarrollarán las próximas audiencias programadas por ley.