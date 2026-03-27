Detienen a hombre acusado de abusos sexuales contra su sobrina en la capital

Tegucigalpa, Honduras.-Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron en Tegucigalpa a un hombre de 55 años acusado de violación agravada y agresiones sexuales contra una menor de edad. La detención se ejecutó en la colonia San Miguel tras labores de vigilancia realizadas por la Unidad Nacional Antisecuestros.

El sospechoso, quien residía en la colonia La Era, contaba con una orden de captura emitida el pasado 2 de marzo por el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán. Según el expediente judicial, la víctima es su sobrina política, una menor de edad con quien mantenía una relación de cercanía familiar.

Las investigaciones señalan que el detenido se desempeñaba como pastor de una iglesia, condición que presuntamente utilizó para generar un entorno de confianza con la familia. Esta posición le facilitaba el acceso a la víctima sin levantar sospechas entre sus parientes cercanos.