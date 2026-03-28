Accidente en el anillo periférico deja un muerto y dos heridos en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona del sexo masculino perdió la vida este sábado -28 de marzo- y otras dos resultaron heridas tras un fuerte accidente de tránsito registrado en el anillo periférico de la capital.

El incidente ocurrió a la altura del desvío hacia el municipio de Valle de Ángeles, cuando dos motociclistas colisionaron y posteriormente impactaron contra un vehículo que se encontraba estacionado en el sector.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro habría sido provocado por el exceso de velocidad, aunque las autoridades aún no han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido.