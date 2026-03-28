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Accidente en el anillo periférico deja un muerto y dos heridos en Tegucigalpa

Dos motociclistas colisionaron entre sí y luego impactaron contra un vehículo estacionado en el desvío hacia Valle de Ángeles; el hecho habría sido causado por exceso de velocidad

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 14:57
Accidente en el anillo periférico deja un muerto y dos heridos en Tegucigalpa

De acuerdo con información preliminar, el siniestro habría sido provocado por el exceso de velocidad, aunque las autoridades aún no han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona del sexo masculino perdió la vida este sábado -28 de marzo- y otras dos resultaron heridas tras un fuerte accidente de tránsito registrado en el anillo periférico de la capital.

El incidente ocurrió a la altura del desvío hacia el municipio de Valle de Ángeles, cuando dos motociclistas colisionaron y posteriormente impactaron contra un vehículo que se encontraba estacionado en el sector.

De acuerdo con información preliminar, el siniestro habría sido provocado por el exceso de velocidad, aunque las autoridades aún no han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido.

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Tras el impacto, uno de los involucrados falleció en el lugar, mientras que dos personas resultaron gravemente heridas.

Los lesionados fueron identificados como Ana Sofía Martínez y Jefferson Cerrato, quienes fueron trasladados de emergencia a un centro asistencial de la capital, donde reciben atención médica.

Elementos policiales se desplazaron hasta la escena para auxiliar a las víctimas; sin embargo, al llegar confirmaron el fallecimiento de uno de los motociclistas.

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Un equipo de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue capitalina. Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido revelada.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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