Angie Paola Galeas, la joven hallada muerta y con sus partes íntimas quemadas

Como Angie Paola Galeas fue identificada la joven que fue hallada sin vida en la colonia 14 de Enero, Comayagüela, Francisco Morazán. ¿Qué se sabe de ella?
A través de sus huellas dactilares, las autoridades lograron identificar que el cuerpo hallado sin vida en la colonia 14 de Enero pertenecía a Angie Paola Galeas Cárcamo.
El hallazgo ocurrió en la subida que conecta dicha colonia con el sector de la Cantarero López. ¿Qué se sabe de ella?
La joven se mostraba muy activa en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y TikTok, donde compartía muchas fotos y videos.
Fue hallada sin vida el pasado 26 de marzo, y su última publicación fue el 19 de marzo.
De acuerdo con los reportes iniciales, el cadáver presentaba signos de tortura y sus partes íntimas quemadas.
Por sus publicaciones en redes sociales, se presume que se dedicaba a ofrecer servicios sexuales, ya que tenía anclado su número de teléfono y solicitaba que le escribieran solo personas de Tegucigalpa.
Además, en sus redes sociales compartía fotografías en diferentes moteles de Tegucigalpa. Las autoridades aún siguen tras la pista de quienes le quitaron la vida.
Cabe destacar que en redes sociales la joven se hacía conocer como “Angely Gales” y tenía un canal de Telegram en el que se hacía llamar “Anchelyxxx”.
El cuerpo de la joven fue hallado sin vida a un lado de la vía, en una especie de cantera llena de piedras, donde también se observaba acumulación de basura. Aún se desconoce cómo la habrían quemado.
En las imágenes del hallazgo se observan varios moretones; sin embargo, las autoridades no han brindado detalles exactos sobre cuándo habría sido asesinada.
Se desconoce la edad que tenía, aunque en redes sociales hay publicaciones que señalan que en 2022 había desaparecido tras asistir a un concierto. En ese entonces se publicó una foto de cuando cumplió 15 años, por lo que se presume que ahora tendría entre 19 y 20 años de edad.