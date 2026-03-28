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Angie Paola Galeas, la joven hallada muerta y con sus partes íntimas quemadas

Con signos de tortura y sus partes íntimas quemadas, fue hallada Angie Paola Galeas en la colonia 14 de Enero de Comayaguela. ¿Qué se sabe de la joven?

  • Actualizado: 28 de marzo de 2026 a las 11:42
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Como Angie Paola Galeas fue identificada la joven que fue hallada sin vida en la colonia 14 de Enero, Comayagüela, Francisco Morazán. ¿Qué se sabe de ella?

 Foto: Redes sociales
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A través de sus huellas dactilares, las autoridades lograron identificar que el cuerpo hallado sin vida en la colonia 14 de Enero pertenecía a Angie Paola Galeas Cárcamo.

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El hallazgo ocurrió en la subida que conecta dicha colonia con el sector de la Cantarero López. ¿Qué se sabe de ella?

 Foto: EL HERALDO
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La joven se mostraba muy activa en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y TikTok, donde compartía muchas fotos y videos.

 Foto: Redes sociales
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Fue hallada sin vida el pasado 26 de marzo, y su última publicación fue el 19 de marzo.

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De acuerdo con los reportes iniciales, el cadáver presentaba signos de tortura y sus partes íntimas quemadas.

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Por sus publicaciones en redes sociales, se presume que se dedicaba a ofrecer servicios sexuales, ya que tenía anclado su número de teléfono y solicitaba que le escribieran solo personas de Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales
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Además, en sus redes sociales compartía fotografías en diferentes moteles de Tegucigalpa. Las autoridades aún siguen tras la pista de quienes le quitaron la vida.

 Foto: Redes sociales
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Cabe destacar que en redes sociales la joven se hacía conocer como “Angely Gales” y tenía un canal de Telegram en el que se hacía llamar “Anchelyxxx”.

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El cuerpo de la joven fue hallado sin vida a un lado de la vía, en una especie de cantera llena de piedras, donde también se observaba acumulación de basura. Aún se desconoce cómo la habrían quemado.

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En las imágenes del hallazgo se observan varios moretones; sin embargo, las autoridades no han brindado detalles exactos sobre cuándo habría sido asesinada.

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Se desconoce la edad que tenía, aunque en redes sociales hay publicaciones que señalan que en 2022 había desaparecido tras asistir a un concierto. En ese entonces se publicó una foto de cuando cumplió 15 años, por lo que se presume que ahora tendría entre 19 y 20 años de edad.

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