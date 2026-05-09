Asesinan a empleado del IHSS dentro de una cantina en la colonia Villa Cristina

Tegucigalpa, Honduras.– Un hombre fue asesinado a disparos la noche de este sábado -9 de mayo- dentro de una cantina ubicada en la colonia Villa Cristina de la capital.

La víctima fue identificada preliminarmente como José Luis Álvarez, conocido con el alias de “Polo”.

De acuerdo con la información inicial, varios sicarios llegaron hasta el establecimiento y atacaron directamente al hombre, quien murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas.