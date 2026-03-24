Caso Rubén Matamoros: ¿quién es el culpable del accidente y cuándo será sentenciado?

Tegucigalpa, Honduras.- El 30 de marzo de 2024 está marcado como el día en que la vida cambió en cuestión de segundos para Rubén Matamoros y sus hijos. En horas de la tarde de aquel Sábado de Gloria, la familia Matamoros-Reyes se dirigía hacia un cementerio ubicado en el trayecto entre Comayagua y Tegucigalpa para honrar la memoria del padre del exfutbolista, fallecido en esa fecha, sin imaginar lo que sucedería después. Cuando los cinco miembros de la familia se conducían por el kilómetro 32 de la carretera CA-5, a la altura del sector de Zambrano, a bordo de un vehículo tipo camioneta, una persona que se conducía en estado de ebriedad se saltó la mediana del tramo carretero e impactó de frente contra el automóvil en donde se transportaba el pastor evangélico, causando la muerte de su esposa, Yeny Reyes, y la de su hijo, Josué Jahir Matamoros. A casi dos años del lamentable hecho, EL HERALDO conoció detalles acerca del proceso legal contra el imputado por el caso, la fecha de sentencia y su situación penal.

El 4 de mayo conocerá su sentencia

El individuo causante del accidente, identificado como Rigoberto Rodas Durón, recibió la medida de prisión preventiva tras la audiencia inicial en su contra, realizada el 4 de abril de 2024. El acusado enfrenta cargos por los delitos de homicidio imprudente en perjuicio de Yeny Reyes y Josué Matamoros y lesiones imprudentes contra Rubén Matamoros, Jheyly Matamoros y Caleb Matamoros.

Desde entonces, el proceso judicial ha seguido su curso, hasta el punto de que hace aproximadamente un mes el acusado estuvo presente en una audiencia junto al exjugador de fútbol en la que aceptó su culpabilidad de los hechos. Fuentes judiciales explicaron a este medio que el imputado solicitó un procedimiento abreviado, una medida alterna en la que reconoce su participación en el hecho antes de que se le realice un juicio oral tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Tras esta acción legal, el acusado obtendrá una reducción de pena en acuerdo con la parte acusadora. El imputado acudirá al Tribunal que ha dado seguimiento al caso el próximo 4 de mayo. El Código Penal de Honduras establece en sus artículos 121 y 138 penas de 5 a 8 años por homicidio culposo en el caso de haber cometido el hecho en estado de ebriedad o por consumo de drogas y con la mitad de una pena igual a la mitad de la correspondiente a una lesión dolosa, la cual es sancionada en la Ley con sentencias de entre 3 a 8 años de reclusión, según su gravedad.

El acusado se encuentra libre, según Rubén Matamoros

Si bien al responsable del accidente se le decretó la medida de prisión preventiva, Rubén Matamoros mencionó que en ningún momento el individuo ha estado en la cárcel. "Que yo sepa nunca estuvo preso. Nunca estuvo preso. Entonces, es más, sucedió algo bien extraño, porque recientemente en el accidente la persona que estaba a cargo dijo que no era un caso grave, pero dos personas fallecieron. Yo solamente dije: '¿Y si hubiese sido su esposa y si hubiese sido su hijo hubiese sido grave?'. Y le estoy hablando de la autoridad en ese momento. Si no es un caso grave para él, pues qué leyes nos rigen a nosotros y qué leyes nos cubren. Ninguna ley", declaró el exfutbolista y pastor evangélico en entrevista con EL HERALDO.

El perdón de Rubén Matamoros

Manteniendo la postura que mostró en la audiencia del 4 de abril de 2024, Rubén Matamoros ha reiterado que perdona al causante del accidente en el que murieron su esposa e hijo, mencionando que su corazón ha sanado de gran manera desde la fecha en la que perdió a dos de sus familiares. "No sentí enojo ni con el man (hombre) del accidente, no sentí enojo ni con él porque entendí que el man se equivocó. Andaba bien bebido, el man se equivocó, pero estoy en la misma condición de él, necesitando a Jesús. Tal vez yo no tenga el vicio de beber, porque nunca bebí. Tal vez no lo tenga, pero tengo áreas en las cuales necesito que Jesús me ayude", declaró.

"Hace como un mes atrás mi corazón fue probado porque estuve sentado a la par así como estamos usted y yo, estuve a la par sentado con él en una audiencia donde él se declaró culpable. Yo decía: "Señor, ¿tengo odio, qué siento?". No sentí nada, ni odio, ni rencor, ni tristeza, no sentí nada, era como una persona normal que estaba a la par mía", agregó el pastor en su testimonio. Matamoros también señaló que en ningún momento ha acusado formalmente al causante del accidente ante los Tribunales y que todo lo ha dejado en manos de la Fiscalía.