¡Entre la fe y el fútbol! La nueva vida de Rubén Matamoros a dos años del accidente

A su vez, el hoy líder religioso reveló cómo fueron los primeros días después de la tragedia: "Pasé llorando de una manera inconsolable, o sea, no había momento donde no pasara llorando a un mar de preguntas en mi cabeza, aparte de las quebraduras físicas, de ver a mis dos hijos también quebrados, de ver a mi hijo Caleb con sus ojos, el golpe en el cerebro, fue muy fuerte. Tres días muy fuertes. Me di cuenta que estaba enojado con Dios y también me hizo entender algo, ¿cómo puedo yo enojarme con el creador? ¿Quién soy yo?".