Mujer muere en aparatoso accidente en la salida al norte de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió la noche del miércoles en un aparatoso accidente de tránsito registrado en la salida al norte de Tegucigalpa, a la altura del puente a desnivel del Anillo Periférico, sobre la carretera CA-5, en las cercanías de la colonia El Carrizal.
La víctima fue identificada como Nora Clarisa Sánchez Murillo, quien se conducía en un vehículo que, según reportes preliminares, dio varias vueltas antes de impactar contra una estructura de concreto en los carriles que conducen del sector de El Durazno hacia El Carrizal.
El automóvil quedó completamente destruido tras el impacto, mientras que el cuerpo de la mujer permanecía a un costado de la vía, junto a una patrulla policial que llegó al lugar para acordonar la escena.
De acuerdo con la información disponible, Sánchez Murillo no portaba cinturón de seguridad al momento del accidente. Además, se confirmó que viajaba acompañada de un hombre, quien resultó ileso.
Un elemento que llamó la atención en la escena fue que la víctima sostenía una Biblia, la cual quedó a la par de su cuerpo tras el siniestro.
Agentes de la Policía Nacional resguardaron el área mientras personal de Medicina Forense se desplazaba al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y continuar con las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las causas del accidente.