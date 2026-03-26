Mujer muere en aparatoso accidente en la salida al norte de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió la noche del miércoles en un aparatoso accidente de tránsito registrado en la salida al norte de Tegucigalpa, a la altura del puente a desnivel del Anillo Periférico, sobre la carretera CA-5, en las cercanías de la colonia El Carrizal.

La víctima fue identificada como Nora Clarisa Sánchez Murillo, quien se conducía en un vehículo que, según reportes preliminares, dio varias vueltas antes de impactar contra una estructura de concreto en los carriles que conducen del sector de El Durazno hacia El Carrizal.

El automóvil quedó completamente destruido tras el impacto, mientras que el cuerpo de la mujer permanecía a un costado de la vía, junto a una patrulla policial que llegó al lugar para acordonar la escena.