Asesinan a disparos a dos hermanos en Simartagua, Lepaterique

Lepaterique, Honduras.- Dos hermanos fueron asesinados a balazos la tarde de este miércoles 25 de marzo en la aldea de Simartagua, en el municipio de Lepaterique, Francisco Morazán. Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo García García, de 40 años, y Jorge Alberto García García, de 31, ambos de oficio jornaleros, originarios y residentes de la misma comunidad.

De acuerdo con la versión del padre de los fallecidos, sus hijos se dirigían a recoger a unos menores de edad a la escuela cuando se escucharon múltiples disparos. Ante la situación, decidió acercarse junto a otro de sus hijos para verificar lo ocurrido. A unos 150 metros de su vivienda, el hombre encontró primero a Juan Pablo García García herido de bala y, más adelante, a Jorge Alberto García García en la misma condición. Tras el hallazgo, procedieron a llamar al 911 para alertar a las autoridades.

El informe policial detalla que, al momento de la inspección, los cuerpos ya habían sido envueltos en sábanas. Además, junto a una de las víctimas se encontró una motocicleta color rojo, marca Yamaha YBR, así como un arma blanca tipo machete. Pobladores de la aldea manifestaron haber escuchado detonaciones de arma de fuego en el sector, lo que coincide con la versión brindada por los familiares de las víctimas.