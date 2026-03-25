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Decomiso de drogas y armas: los resultados de los allanamientos a la MS-13

La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) ejecuta la segunda fase de la Operación Trueno, una ofensiva enfocada en debilitar a la estructura criminal MS-13 en Honduras

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 16:09
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Un detenido, drogas incautadas y armas, estos son los primeros resultados de la operación Trueno. Aquí los detalles.

 Fotos: Cortesía MP
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Las acciones se realizan con la asesoría técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras, como parte de un esfuerzo coordinado del Estado.

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Esta operación tiene como objetivo principal desarticular las redes de microtráfico de drogas que, según las investigaciones, son controladas por la MS-13 en distintos puntos del país.

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Las autoridades han identificado que esta estructura criminal no solo se dedica a la distribución de estupefacientes, sino que también ha desarrollado mecanismos para el lavado de activos.

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Mediante estas operaciones financieras ilícitas, la organización logra legitimar millonarias ganancias provenientes del narcotráfico.

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Asimismo, las investigaciones revelan la existencia de plantaciones de marihuana en el departamento de Colón, lo que evidencia la capacidad operativa y expansión territorial de la estructura.

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Otro hallazgo relevante es la presunta infiltración de la MS-13 en instituciones del Estado, con el objetivo de facilitar sus actividades criminales y garantizar impunidad.

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Esta segunda fase surge a partir de los resultados obtenidos en la primera etapa de la Operación Trueno, lo que ha permitido fortalecer la ofensiva contra la organización.

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Las acciones se desarrollan de forma simultánea en varias zonas del país, incluyendo Tegucigalpa, Comayagua, Villanueva, San Pedro Sula, Cortés y Tela, Atlántida.

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En total, se ejecutan 18 allanamientos y tres inspecciones, mientras el Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir a las organizaciones criminales que buscan controlar el territorio nacional. Se espera que al final del día brinden un informe completo de los hallazgos.

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