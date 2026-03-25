Decomiso de drogas y armas: los resultados de los allanamientos a la MS-13

Un detenido, drogas incautadas y armas, estos son los primeros resultados de la operación Trueno. Aquí los detalles.
Las acciones se realizan con la asesoría técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y el apoyo de las Fuerzas Armadas de Honduras, como parte de un esfuerzo coordinado del Estado.
Esta operación tiene como objetivo principal desarticular las redes de microtráfico de drogas que, según las investigaciones, son controladas por la MS-13 en distintos puntos del país.
Las autoridades han identificado que esta estructura criminal no solo se dedica a la distribución de estupefacientes, sino que también ha desarrollado mecanismos para el lavado de activos.
Mediante estas operaciones financieras ilícitas, la organización logra legitimar millonarias ganancias provenientes del narcotráfico.
Asimismo, las investigaciones revelan la existencia de plantaciones de marihuana en el departamento de Colón, lo que evidencia la capacidad operativa y expansión territorial de la estructura.
Otro hallazgo relevante es la presunta infiltración de la MS-13 en instituciones del Estado, con el objetivo de facilitar sus actividades criminales y garantizar impunidad.
Esta segunda fase surge a partir de los resultados obtenidos en la primera etapa de la Operación Trueno, lo que ha permitido fortalecer la ofensiva contra la organización.
Las acciones se desarrollan de forma simultánea en varias zonas del país, incluyendo Tegucigalpa, Comayagua, Villanueva, San Pedro Sula, Cortés y Tela, Atlántida.
En total, se ejecutan 18 allanamientos y tres inspecciones, mientras el Ministerio Público reafirma su compromiso de combatir a las organizaciones criminales que buscan controlar el territorio nacional. Se espera que al final del día brinden un informe completo de los hallazgos.