Las tocaba y grababa mientras se bañaban: cae hombre en SPS por abusos contra menores

El detenido fue identificado como Nelson Roberto Sandoval Zúniga , cuya captura se hizo efectiva tras un allanamiento de morada en la residencial Ciudad Jaraguá , en San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras.- En una operación ejecutada en una zona exclusiva del Valle de Sula, en San Pedro Sula, Cortés, al norte de Honduras, las autoridades capturaron a un sujeto vinculado a aberrantes abusos y tratos degradantes en perjuicio de dos menores de edad.

La acción fue coordinada por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ).

De acuerdo con las investigaciones del grupo de delitos contra la libertad sexual de la ATIC, el calvario para las dos pequeñas habría comenzado en 2022.

El expediente judicial detalla que las víctimas eran sometidas a tocamientos constantes en sus partes íntimas y obligadas a presenciar conductas lascivas.

Sin embargo, el grado de perversión denunciado va más allá. El informe ministerial revela que Sandoval Zúniga presuntamente filmaba a las menores con su teléfono celular mientras estas se bañaban, infringía tratos degradantes, tanto físicos como psicológicos, de manera continuada y almacenaba material audiovisual de contenido sexual infantil en sus dispositivos móviles.

"Se le supone responsable de los delitos de otras agresiones sexuales continuadas y trato degradante continuado", confirmó una fuente ligada al proceso.

La operación no solo contó con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), sino que también integró a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).

Esta participación responde a que, durante el allanamiento, los agentes recopilaron indicios que vinculan a Sandoval Zúniga con otras actividades ilícitas que ya están bajo la lupa de los investigadores.

Tras su detención, el sospechoso fue trasladado ante los juzgados correspondientes para iniciar el proceso penal en su contra, mientras los peritos forenses analizan el contenido de los dispositivos electrónicos decomisados para sustentar nuevas imputaciones.