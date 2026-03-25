Mujer trans es asesinada a disparos en un bar de Choluteca

Choluteca, Honduras.- Una mujer transgénero, popularmente conocida como "Solange Herrera", fue asesinada a disparos dentro de un bar ubicado en ciudad de Choluteca, al sur de Honduras.

El hecho ocurrió durante horas de la tarde del viernes 13 de marzo. Autoridades identificaron a la víctima como Jaime Enrique Estrada.

Testigos indicaron a los medios de comunicación locales que ella estaba utilizando su celular y tenía dinero en su poder cuando un individuo le disparó en repetidas ocasiones.

Según reportes preliminares, dos sujetos llegaron en motocicleta al establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra Solange. Debido a la cantidad de impactos, la víctima murió de manera inmediata, su cuerpo quedó tendido junto a una de las bancas del bar.