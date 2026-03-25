Pastor evangélico es acusado de abusar de una menor desde los 6 hasta los 13 años

Tegucigalpa, Honduras.- Un pastor evangélico, identificado como José Daniel Rodríguez López, es acusado de cometer presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad, informó la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el imputado habría aprovechado momentos en los que la víctima se encontraba sola en su vivienda para cometer los abusos.

Las investigaciones también señalan que supuestamente la trasladaba a una bodega de un negocio de útiles escolares de su propiedad, donde se habrían registrado otras agresiones.