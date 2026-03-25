Pastor evangélico es acusado de abusar de una menor desde los 6 hasta los 13 años

Tegucigalpa, Honduras.- Un pastor evangélico, identificado como José Daniel Rodríguez López, es acusado de cometer presuntos delitos sexuales en perjuicio de una menor de edad, informó la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el imputado habría aprovechado momentos en los que la víctima se encontraba sola en su vivienda para cometer los abusos.
Las investigaciones también señalan que supuestamente la trasladaba a una bodega de un negocio de útiles escolares de su propiedad, donde se habrían registrado otras agresiones.
El Ministerio Público detalla que los hechos ocurrieron de forma reiterada desde que la víctima tenía seis años hasta los 13. Sin embargo, la denuncia no se presentó de inmediato debido al temor y la vergüenza que experimentó la afectada.
Según las autoridades, fue hasta que alcanzó la mayoría de edad y tras iniciar un proceso de atención psicológica que la víctima decidió interponer la denuncia formal.
La Fiscalía también informó que Rodríguez López ya se encuentra bajo prisión preventiva por otro proceso penal en su contra, vinculado a delitos similares en perjuicio de otra menor de 10 años.
En ese caso, enfrenta acusaciones por agresiones sexuales agravadas continuadas y exhibicionismo, presuntamente cometidas desde que la niña tenía ocho años.
Fiscalía de la Niñez obtiene nuevo auto de formal procesamiento contra pastor evangélico por delitos sexuales en perjuicio de niñas https://t.co/DTbo9DsMEc pic.twitter.com/B0eLqXrxfC— Ministerio Público (@MP_Honduras) March 24, 2026