De un balazo en la cabeza matan a joven en colonia Brisas del Valle de la capital

Tegucigalpa, Honduras.- Un joven de 21 años fue asesinado de manera violenta la noche del martes en la colonia Brisas del Valle, en la capital hondureña, tras ser perseguido por sujetos armados que finalmente lo acorralaron y le dispararon.

La víctima fue identificada como Edward Alejandro Andino Lagos, quien, según información preliminar, murió a causa de un impacto de bala en la cabeza.

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes venían siguiendo al joven por varias calles del sector hasta darle alcance, momento en el que le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar.

El hecho generó alarma entre los residentes de la zona, quienes reportaron las detonaciones a las autoridades. Agentes policiales se desplazaron al sitio para acordonar la escena y realizar las primeras investigaciones.

Según el informe de ingresos y salidas de la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, el cuerpo del joven aún no ha sido retirado, debido a que las autoridades no han logrado completar el levantamiento de huellas dactilares para su debido proceso de identificación forense.

Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el crimen, mientras las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer el móvil del homicidio.