Motociclista muere en trágico accidente en el segundo anillo de San Pedro Sula

La víctima fue identificada como David Omar Contreras , de 36 años de edad, quien falleció en el lugar del percance debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

San Pedro Sula, Honduras.- Un motociclista perdió la vida la noche del martes en un fatal accidente de tránsito ocurrido en el segundo anillo, a la altura del desvío hacia la aldea Los Cármenes, en la ciudad de San Pedro Sula , en Cortés, al norte de Honduras.

De acuerdo con versiones de testigos, Contreras se conducía en su motocicleta cuando impactó contra un camión repartidor de agua. Tras el fuerte choque, el motociclista perdió el control del vehículo y cayó a la calzada, siendo arrollado por un autobús en marcha.

El accidente ocurrió sobre el puente del segundo anillo, una de las vías de alto tránsito en la zona norte del país, lo que generó alarma entre conductores y transeúntes que presenciaron el hecho.

Autoridades aún no han brindado un informe oficial detallado sobre las causas del accidente, mientras agentes de tránsito realizaron las diligencias correspondientes en la escena.

David Omar Contreras era reconocido en su comunidad por su participación en actividades religiosas, donde se desempeñaba como director de alabanza en el Ministerio Evangelístico Acto de Fe, dejando consternación entre familiares, amigos y miembros de su congregación.