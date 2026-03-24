Motociclista muere tras chocar contra plataforma mal estacionada en SPS

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió cuando el conductor de la motocicleta colisionó contra la estructura metálica que, presuntamente, estaba mal estacionada en plena vía, lo que habría limitado la visibilidad y capacidad de reacción del fallecido.

San Pedro Sula, Honduras.- Un motociclista perdió la vida luego de impactar contra la plataforma de un cabezal que se encontraba estacionada a pocos metros del bulevar del Este, en San Pedro Sula , al norte del país.

Las autoridades informaron que se iniciará una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho, al tiempo que señalaron que la empresa propietaria de la plataforma podría enfrentar responsabilidades legales por haber dejado el equipo en una zona no autorizada.

La víctima fue identificada como Luis Fernando Espinoza Caisano, de 42 años, cuyo cuerpo fue trasladado a la morgue del Ministerio Público para la realización de la autopsia correspondiente y posteriormente ser entregado a sus familiares.

Mientras tanto, agentes de tránsito recabaron información en la zona para determinar la dinámica exacta del accidente y establecer posibles responsabilidades en este hecho que enluta a una familia sampedrana.