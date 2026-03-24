Accidente entre motos deja un muerto en el bulevar Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Un trágico accidente de tránsito entre dos motociclistas dejó como saldo una persona fallecida y dos más heridas en el bulevar de las Fuerzas Armadas, a la altura de Vías del Sol, al oriente de la capital hondureña.

El percance ocurrió en horas de la madrugada en una curva cerrada del bulevar, en el tramo que conecta desde la residencial San Ángel hacia Villa Nueva y la salida a Danlí, donde por razones aún no esclarecidas ambos conductores colisionaron.

Producto del fuerte impacto, uno de los motociclistas salió expulsado y cayó sobre el pavimento, golpeando su cabeza contra el bordillo de la acera, lo que le provocó la muerte de manera inmediata en el lugar.

La víctima fue identificada como Yefri Raúl Villatoro, de 21 años, quien se conducía en una de las motocicletas junto a su pareja.