Proponen que la CSJ sea quien elija al Consejo de la Judicatura

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión designada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó ayer a diputados del Congreso Nacional los avances del anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, una normativa que busca fortalecer la independencia judicial y la administración de justicia en el país.

Durante la reunión, en la que participaron representantes de las distintas bancadas legislativas, los magistrados informaron que el documento se encuentra en su fase final de revisión, por lo que consideraron oportuno compartir su contenido con los congresistas para recibir observaciones y aportes, especialmente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación.

Una vez concluido este proceso, el anteproyecto será sometido a aprobación del Pleno de Magistrados y posteriormente remitido al Congreso Nacional para su discusión y eventual aprobación.