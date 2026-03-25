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Nahomy Salgado, madre soltera y tiktoker que falleció en accidente en El Chimbo

Nahomy Lineht Salgado Nájera, de 25 años, murió tras chocar su motocicleta contra un bus mientras se trasladaba a su trabajo; era madre soltera y tiktoker

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 08:42
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Una joven motociclista falleció la mañana del martes 24 de marzo en un accidente registrado en el kilómetro 7, a la altura de la aldea El Chimbo, en la vía que conecta Santa Lucía con Tegucigalpa.

 Foto: redes sociales
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Según informes preliminares, la víctima perdió el control de su motocicleta e impactó contra un bus amarillo que cubre la ruta San Francisco-Tegucigalpa.

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Tras la colisión, su cuerpo quedó debajo del vehículo, mientras que la motocicleta permaneció en medio de la carretera, evidenciando la fuerza del impacto.

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La joven fue identificada como Nahomy Lineht Salgado Nájera, de 25 años.

 Foto: redes sociales.
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Madre soltera, trabajadora y dedicada a su familia, Salgado se dirigía a su empleo en una tienda de mascotas en Santa Lucía.

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Además, era creadora de contenido en TikTok, donde acumulaba más de 10 mil seguidores.

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Cada día dejaba a su hija al cuidado de su madre antes de salir a laborar, rutina que quedó truncada por la tragedia.

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Sus conocidos la recuerdan como una mujer alegre y comprometida con quienes la rodeaban.

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Imágenes difundidas tras el hecho muestran que la joven portaba una camiseta azul, chaleco denim, tenis negros, medias negras y portaba una mochila negra.

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Este suceso incrementa la estadística de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) procesada por SEPOL, la cual documenta 354 muertos a causa de accidentes viales en el año 2026.

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