Nahomy Salgado, madre soltera y tiktoker que falleció en accidente en El Chimbo

Nahomy Lineht Salgado Nájera, de 25 años, murió tras chocar su motocicleta contra un bus mientras se trasladaba a su trabajo; era madre soltera y tiktoker
Una joven motociclista falleció la mañana del martes 24 de marzo en un accidente registrado en el kilómetro 7, a la altura de la aldea El Chimbo, en la vía que conecta Santa Lucía con Tegucigalpa.
Según informes preliminares, la víctima perdió el control de su motocicleta e impactó contra un bus amarillo que cubre la ruta San Francisco-Tegucigalpa.
Tras la colisión, su cuerpo quedó debajo del vehículo, mientras que la motocicleta permaneció en medio de la carretera, evidenciando la fuerza del impacto.
La joven fue identificada como Nahomy Lineht Salgado Nájera, de 25 años.
Madre soltera, trabajadora y dedicada a su familia, Salgado se dirigía a su empleo en una tienda de mascotas en Santa Lucía.
Además, era creadora de contenido en TikTok, donde acumulaba más de 10 mil seguidores.
Cada día dejaba a su hija al cuidado de su madre antes de salir a laborar, rutina que quedó truncada por la tragedia.
Sus conocidos la recuerdan como una mujer alegre y comprometida con quienes la rodeaban.
Imágenes difundidas tras el hecho muestran que la joven portaba una camiseta azul, chaleco denim, tenis negros, medias negras y portaba una mochila negra.
Este suceso incrementa la estadística de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) procesada por SEPOL, la cual documenta 354 muertos a causa de accidentes viales en el año 2026.