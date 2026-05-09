Bases magisteriales denuncian desprestigio tras exigir transparencia en fondos docentes

Tegucigalpa, Honduras.– Coordinadores nacionales de las bases del magisterio denunciaron amenazas, persecución y campañas de desprestigio en redes sociales, luego de exigir rendición de cuentas a los colegios magisteriales que administran fondos aportados por los docentes.
Una de las denunciantes es Julia Yanes, docente, coordinadora del departamento de Yoro e integrante de la coordinación nacional de las bases del magisterio, quien aseguró que los ataques comenzaron tras reclamar transparencia sobre el uso de dichos recursos.
Yanes sostuvo que las bases magisteriales han mantenido acercamientos con diputados del Congreso Nacional (CN) y otros tomadores de decisiones para impulsar demandas del sector, entre ellas el reciente aumento salarial, una jubilación justa y la protección de las aportaciones realizadas por los maestros.
El reclamo central de las bases es que los colegios magisteriales rindan informes claros sobre los fondos que han administrado en nombre de los docentes.
Según Yanes, estos recursos deben estar protegidos y reflejarse en cuentas individuales de cada maestro, ya que provienen de cotizaciones realizadas durante años por el sector docente.
La docente afirmó que sus reclamos se respaldan en el Decreto 267-2013, una reforma vinculada al sistema de previsión del magisterio, que abrió la discusión sobre el manejo, traslado y control de los fondos relacionados con los docentes.
“Los dineros de los profesores deben estar en nuestras cuentas individuales. Es nuestro dinero. Trabajamos y cotizamos para tener esos valores en nuestras libretas”, afirmó Yanes.
La dirigente denunció que, tras exigir informes sobre esos recursos, se desató una campaña de difamación desde perfiles falsos en redes sociales.
“He pedido que se investiguen esas cuentas y la veracidad de sus comentarios para proceder judicialmente”, señaló.
Fondos docentes y asistencias bajo lupa
La denuncia se da en medio de un contexto de tensión dentro del magisterio, luego de que EL HERALDO revelara que algunos dirigentes magisteriales fueron beneficiados con asistencias técnicas en la Secretaría de Educación durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
De acuerdo con registros oficiales revisados por este rotativo, más de 160 nombramientos en cargos de asistencia técnica fueron otorgados entre 2023 y 2025 a exfuncionarios, dirigentes magisteriales y actuales diputados, varios con salarios superiores a los 50,000 lempiras mensuales.
Entre los dirigentes beneficiados figuran Yuri Hernández, presidente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, y Celso Flores, directivo del Colegio de Pedagogos de Honduras.
Aunque Yanes no identificó públicamente a los responsables de la campaña, las bases magisteriales consideran que los ataques podrían estar relacionados con sectores de la dirigencia afectados por las exigencias de rendición de cuentas.
El Congreso Nacional también ordenó, mediante el artículo 89 del Presupuesto General reformulado, cancelar en un plazo máximo de tres meses las plazas de asistentes técnicos otorgadas entre 2022 y 2026 que no cumplan con los requisitos legales.
La disposición no elimina todas las asistencias técnicas, sino aquellas asignadas sin cumplir las condiciones establecidas por la ley.
En el caso de las otorgadas durante el gobierno de Xiomara Castro, el cuestionamiento es que varias habrían sido concedidas a dedo, sin concurso, sin acreditar perfiles idóneos y sin justificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Estatuto del Docente Hondureño y la normativa aplicable a la carrera docente.
“Defender y luchar por los beneficios del magisterio no debe ser un acto que ponga en riesgo la vida de los integrantes de las bases magisteriales”, concluyó.