Bases magisteriales denuncian desprestigio tras exigir transparencia en fondos docentes

Tegucigalpa, Honduras.– Coordinadores nacionales de las bases del magisterio denunciaron amenazas, persecución y campañas de desprestigio en redes sociales, luego de exigir rendición de cuentas a los colegios magisteriales que administran fondos aportados por los docentes. Una de las denunciantes es Julia Yanes, docente, coordinadora del departamento de Yoro e integrante de la coordinación nacional de las bases del magisterio, quien aseguró que los ataques comenzaron tras reclamar transparencia sobre el uso de dichos recursos. Yanes sostuvo que las bases magisteriales han mantenido acercamientos con diputados del Congreso Nacional (CN) y otros tomadores de decisiones para impulsar demandas del sector, entre ellas el reciente aumento salarial, una jubilación justa y la protección de las aportaciones realizadas por los maestros.

El reclamo central de las bases es que los colegios magisteriales rindan informes claros sobre los fondos que han administrado en nombre de los docentes. Según Yanes, estos recursos deben estar protegidos y reflejarse en cuentas individuales de cada maestro, ya que provienen de cotizaciones realizadas durante años por el sector docente. La docente afirmó que sus reclamos se respaldan en el Decreto 267-2013, una reforma vinculada al sistema de previsión del magisterio, que abrió la discusión sobre el manejo, traslado y control de los fondos relacionados con los docentes. “Los dineros de los profesores deben estar en nuestras cuentas individuales. Es nuestro dinero. Trabajamos y cotizamos para tener esos valores en nuestras libretas”, afirmó Yanes. La dirigente denunció que, tras exigir informes sobre esos recursos, se desató una campaña de difamación desde perfiles falsos en redes sociales. “He pedido que se investiguen esas cuentas y la veracidad de sus comentarios para proceder judicialmente”, señaló.

Fondos docentes y asistencias bajo lupa