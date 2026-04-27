Maestros anuncian protestas y exigen auditoría a fondos de colegios magisteriales

Tegucigalpa, Honduras.- El Movimiento Bases del Magisterio, anunció movilizaciones para este jueves, con el objetivo de exigir que se audite el manejo de fondos provenientes de las cotizaciones de docentes al Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) y los colegios magisteriales. La coordinadora del movimiento, Julia Yanes, explicó que la principal exigencia no es la eliminación de los colegios magisteriales, sino la que se haga una auditoría de los recursos económicos que administran estas organizaciones. "Estamos pidiendo que se intervengan las organizaciones y que se revisen los fondos de previsión y beneficios que manejan, porque nadie los audita ni los fiscaliza", denunció.

Según la coordinadora del movimiento, los docentes aportan mensualmente cantidades significativas a los colegios magisteriales a través de deducciones salariales que, en algunos casos, superan los mil lempiras, sin que esto se traduzca en beneficios concretos para los afiliados. “Hay profesores a los que se les deduce hasta 3,000 lempiras y no tienen ningún beneficio en vida”, cuestionó. La dirigente magisterial aseguró que existe una creciente desconfianza entre los docentes debido a la falta de transparencia en las cuentas individuales. Indicó que, pese a años de aportaciones, muchos maestros nunca han recibido estados de cuenta ni información clara sobre el destino de sus ahorros.