Mandan a prisión a tío por supuesta agresión sexual a sus dos sobrinas

​La Ceiba, Atlántida.- Tras la audiencia de declaración de imputado celebrada este jueves -11 de junio- en los tribunales ceibeños, un juez dictó detención judicial contra José Clementino López Romero, (de 49 años de edad), por suponerlo responsable del delito de agresiones sexuales en perjuicio de sus dos sobrinas, de 10 y 12 años de edad.

​Según las investigaciones, el imputado, quien se desempeñaba como guardia de seguridad, aprovechaba que las menores quedaban solas en casa para cometer los abusos.

El sospechoso fue descubierto en flagrancia por la madre de las víctimas, quien interpuso la denuncia ante las autoridades.​