Aumento histórico de L3,000 para educadoras olvidadas por años en el sistema de educación

Tegucigalpa, Honduras.- La historia de Carmen Rodríguez, una educadora del Centro Comunitario de Educación Prebásica CCEPREB ubicada en la comunidad de Turturupe, Lepaterique, abrió el debate sobre la realidad de miles de maestras que estaban en su misma situación, pero que a pesar de los bajos ingresos, continúan firmes en sus aulas por vocación y compromiso con la niñez hondureña. Carmen Rodríguez decidió no guardar silencio ante las cámaras de EL HERALDO, expresando su amor por la enseñanza, pero también sus vivencias y luchas por el bajo incentivo que recibe en su labor. Fue entonces que el 15 de marzo la educadora contó que caminaba hasta 40 minutos para llegar al centro educativo Francisco Morazán para impartir clases a los niños de prebásica de la comunidad. “Yo camino todos los días para venir a enseñar. A veces se siente el cansancio, pero cuando uno llega y ve a los niños esperándolo, se le olvida todo. Ellos lo reciben a uno con cariño y eso lo anima a seguir”, relató con sencillez Rodríguez.

Y es que Carmen es un ejemplo de más de 5,000 educadoras comunitarias que sostienen la educación prebásica en sectores rurales del país, muchas veces en condiciones limitadas y con ingresos de apenas 1,000 lempiras al mes. El testimonio de Carmen Rodríguez fue viralizado en las redes sociales y los medios de comunicación hasta llegar a oídos de la Secretaría de Educación y del gobierno, quienes el pasado 22 de abril anunciaron que las maestras de esta modalidad recibirán un aumento de 3,000 lempiras, es decir, que las educadoras recibirán una bonificación de 4,000 lempiras al mes.

Tereza Alvarado, quien tiene 21 años de impartir clases de manera ininterrumpida en el CCEPREB Mi Esperanza, en la comunidad de Los Imposibles, El Rosario, Comayagua, dijo estar agradecida con Dios y este rotativo por esta buena noticia. “Gracias a ustedes por visibilizarnos y dar a conocer nuestras necesidades, doy clases a niños desde hace 21 años y este aumento es histórico para nosotros”, expresó con emoción Alvarado. “Nosotras seguimos trabajando con amor, aunque el bono no nos ha sido pagado desde hace meses, pero tenemos la esperanza que las autoridades de la Secretaría de Educación lo harán efectivo”, expresó la educadora. Agregó que “este trabajo es vocación pura, pero también necesitamos estabilidad y respeto al esfuerzo que hacemos en las comunidades”, dijo la maestra al referirse al poco salario que reciben.

Tereza Alvarado expresó también su agradecimiento a las autoridades de la Secretaría de Educación por haber considerado aumentar este incentivo de 3,000, que será de gran ayuda para las educadoras de Honduras. Por su lado, la voluntaria Lilian Amelia Pérez Pérez expresó a EL HERALDO que lleva una década trabajando como educadora en la aldea de Barandillales, Petoa, Santa Bárbara, donde la enseñanza prebásica depende de su esfuerzo diario pese a las limitaciones económicas. “Diez años de trabajo y siempre ganando 1,000 lempiras mensuales, muchas veces de ese mismo dinero compro materiales para los niños del CCEPREB”, explicó la entrevistada. Sin embargo, mencionó que el aumento de 3,000 lempiras es de gran ayuda para todas las educadoras de Honduras.