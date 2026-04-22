Confirman aumento salarial a docentes: ¿de cuánto será el incremento?

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, que asciende a L444,335,810,947.00, las autoridades de la Secretaría de Educación confirmaronel incremento salarial para los docentes.

Según dieron a conocer en la reunión del Congreso Nacional el pasado 21 de abril, esta Secretaría de Educación tendría un aumento de más de L3,700 millones.

Ivette Arely Argueta Padilla, ministra de Educación, detalló cómo serán los aumentos para los maestros según su grado académico.

Los docentes no egresados de escuelas normales actualmente tienen un salario de L11,700. Tendrán un aumento de L5,538.13 para un nuevo salario de L17,238.13, detalló la ministra.