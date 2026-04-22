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Confirman aumento salarial a docentes: ¿de cuánto será el incremento?

La ministra de Educación expuso la nueva estructura salarial para el magisterio nacional, diferenciada por formación académica

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 20:21
Confirman aumento salarial a docentes: ¿de cuánto será el incremento?

La Secretaría de Educación detalló nuevos ajustes salariales para docentes tras la aprobación del Presupuesto General 2026 en el Congreso Nacional

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, que asciende a L444,335,810,947.00, las autoridades de la Secretaría de Educación confirmaronel incremento salarial para los docentes.

Según dieron a conocer en la reunión del Congreso Nacional el pasado 21 de abril, esta Secretaría de Educación tendría un aumento de más de L3,700 millones.

Ivette Arely Argueta Padilla, ministra de Educación, detalló cómo serán los aumentos para los maestros según su grado académico.

Los docentes no egresados de escuelas normales actualmente tienen un salario de L11,700. Tendrán un aumento de L5,538.13 para un nuevo salario de L17,238.13, detalló la ministra.

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Los docentes egresados de escuelas normales, que ya cuentan con título docente, actualmente tienen un salario de L12,000. Recibirán un aumento de L5,338.13, para un nuevo salario de L17,238.13.

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Los docentes con licenciatura actualmente devengan un salario de L13,300. Tendrán un aumento de L3,938.13 para un total de L17,238.13. “Se les hace una nivelación al salario mínimo”, dijo la ministra.

En el caso de los maestros de prebásica, dijo: “Nivelación salarial para educadores de prebásica. Las coordinadoras de CEP tienen un sueldo actual de L5,000. Tendrán un aumento de L1,500 para un nuevo salario de L6,500".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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