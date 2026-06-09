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Inundaciones y toneladas de basura dejan las lluvias de este martes en la capital

Tegucigalpa registra lluvias más frecuentes que provocan inundaciones y arrastre de basura en el río Choluteca, generando malos olores que afectan a los capitalinos

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 17:00
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Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina, que se desplaza frente a la costa del Pacífico de Centroamérica, están dejando afectaciones en el territorio hondureño. En la capital ya comienzan a registrarse inundaciones y el crecimiento del río Choluteca, donde se observan toneladas de basura que han arrastrado las corrientes.

 Foto: David Romero| EL HERALDO
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Desde las 3 de la tarde, las lluvias comenzaron a generar un clima fresco en la capital y, con el paso de las horas, provocaron inundaciones en algunas calles.

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A cercanías del Hospital Escuela, el nivel del agua casi alcanzó la altura de las llantas de los vehículos, dificultando el paso por esas zonas.

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El fresco clima favoreció a los capitalinos tras el calor intenso registrado en horas tempranas de este mismo martes; sin embargo, a otros les dificultó el paso por las zonas inundadas.

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En Comayagüela, por ejemplo, los ciudadanos que iban saliendo de sus trabajos fueron tomados por sorpresa por las lluvias, mientras que otros se anticiparon y salieron con su paraguas.

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El río Choluteca volvió a crecer, pero junto al agua llegaron toneladas de basura flotando y un fuerte olor a contaminación.

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Desde el lunes, nueve de los 18 departamentos de Honduras están bajo alerta preventiva debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina, aumentando la crecida de los ríos.

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Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la depresión tropical Tres-E se intensificó en las últimas horas hasta convertirse en la tormenta Cristina, localizada a unos 170 kilómetros al sur del golfo de Fonseca.

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La influencia de Cristina provocará un aumento de las precipitaciones en gran parte del territorio hondureño durante las próximas 72 horas, señalaron las autoridades.

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Además, advirtieron sobre posibles crecidas en ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, así como un incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca.

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