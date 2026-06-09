Inundaciones y toneladas de basura dejan las lluvias de este martes en la capital

Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina, que se desplaza frente a la costa del Pacífico de Centroamérica, están dejando afectaciones en el territorio hondureño. En la capital ya comienzan a registrarse inundaciones y el crecimiento del río Choluteca, donde se observan toneladas de basura que han arrastrado las corrientes.
Desde las 3 de la tarde, las lluvias comenzaron a generar un clima fresco en la capital y, con el paso de las horas, provocaron inundaciones en algunas calles.
A cercanías del Hospital Escuela, el nivel del agua casi alcanzó la altura de las llantas de los vehículos, dificultando el paso por esas zonas.
El fresco clima favoreció a los capitalinos tras el calor intenso registrado en horas tempranas de este mismo martes; sin embargo, a otros les dificultó el paso por las zonas inundadas.
En Comayagüela, por ejemplo, los ciudadanos que iban saliendo de sus trabajos fueron tomados por sorpresa por las lluvias, mientras que otros se anticiparon y salieron con su paraguas.
El río Choluteca volvió a crecer, pero junto al agua llegaron toneladas de basura flotando y un fuerte olor a contaminación.
Desde el lunes, nueve de los 18 departamentos de Honduras están bajo alerta preventiva debido a las lluvias asociadas a la tormenta tropical Cristina, aumentando la crecida de los ríos.
Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), la depresión tropical Tres-E se intensificó en las últimas horas hasta convertirse en la tormenta Cristina, localizada a unos 170 kilómetros al sur del golfo de Fonseca.
La influencia de Cristina provocará un aumento de las precipitaciones en gran parte del territorio hondureño durante las próximas 72 horas, señalaron las autoridades.
Además, advirtieron sobre posibles crecidas en ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, así como un incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca.