EE UU lanza ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero

Washington, Estados Unidos.- Estados Unidos lanzó este martes una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central (Centcom).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

"Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán" a las 17.00 hora local de Washington (21.00 GMT) "en respuesta al derribo ayer de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.", explicó en un comunicado.