Se estrella helicóptero militar de EEUU cerca de la costa de Omán

Las Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache a las 19:33 horas del este de Estados Unidos (23:33) del lunes tras la caída de la aeronave, que patrullaba aguas regionales, reveló ahora el Centcom, con sede en Florida, en un comunicado.

Miami, Estados Unidos.- Un helicóptero militar con dos soldados estadounidenses cayó cerca de la costa de Omán, donde ambos sobrevivieron, según informó este martes el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en medio de la renovada tensión en la región por el intercambio de ataques entre Irán e Israel.

"Los soldados fueron rescatados de manera segura dentro de un aproximado de dos horas y están en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación", agregó el organismo militar en la nota informativa de tres párrafos.

El Centcom no aclaró si sospecha que el incidente derivó de un ataque o de un accidente.También el lunes en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo de Estados Unidos a Irán, que desde el 13 de abril ha resultado en siete barcos inhabilitados y 134 desviados, de acuerdo con el Comando Central.

Los hechos ocurren en medio de las renovadas tensiones en la región, donde Irán lanzó el domingo por la noche y en la mañana del lunes oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, y las fuerzas israelíes respondieron con ataques contra varios puntos del país persa.