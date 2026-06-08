EE UU amenaza con quitar la ciudadanía a inmigrantes que cometieron fraude

Washington.- El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, amenazó este lunes con revocar la ciudadanía estadounidense a inmigrantes naturalizados que hayan cometido fraude durante sus procesos migratorios y aseguró que la Administración de Donald Trump seguirá utilizando "todas las vías legales" para expulsarlos del país.

La advertencia fue lanzada por Mullin en la red social X al compartir una exclusiva de la cadena CBS que reveló los supuestos planes de Trump para desnaturalizar a ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero acusados de haber obtenido su ciudadanía de forma fraudulenta.

"La ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente. Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio", escribió el responsable de Seguridad Nacional.