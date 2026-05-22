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Migrantes temporales deberán salir de EE.UU. para pedir residencia

Trump exigirá que migrantes con visas temporales abandonen el país para solicitar la residencia permanente, medida que provoca rechazo entre congresistas demócratas hispanos

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 15:34
Migrantes temporales deberán salir de EE.UU. para pedir residencia

Congreso hispano cuestiona cambios en proceso para obtener residencia en EE.UU.

 Foto: EFE

Washington, Estados Unidos.- La agrupación de demócratas hispanos del Congreso de Estados Unidos condenó este viernes la decisión de la Administración del presidente, Donald Trump, de exigir a los migrantes temporales que salgan del país para poder solicitar la residencia permanente.

"Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la Administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos", declaró el presidente del Caucus Hispano, el congresista Adriano Espaillat, en un comunicado.

Espaillat denunció que "esta nueva política hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a las comunidades puedan obtener una residencia permanente sin verso obligados a salir del país".

"Esta política ataca injustamente a estudiantes, científicos, empresarios, esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses, ya otras personas que están siguiendo los procesos legales de inmigración", dijo.

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este viernes que los migrantes con visas temporales, como las de trabajo, estudios o turismo, deberán salir de Estados Unidos y acudir a un consulado estadounidense en su país de origen si quieren solicitar la residencia permanente, conocida como 'green card'.

USCIS argumentó que así lo estipula la Ley de Inmigración y Nacionalidad, pero que los sucesivos Gobiernos no habían hecho cumplir esa disposición.

Las visas temporales, conocidas como "visas de no inmigrante", incluyen la B‑1 y B‑2, para quienes viajan por negocios o turismo; la F‑1 y la M‑1, dirigidas a estudiantes de programas académicos; y diversas categorías de trabajo temporal, como las H‑1B para ocupaciones especializadas y las H‑2A y H‑2B para trabajos agrícolas y no agrícolas, entre otras.

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Actualmente, los migrantes temporales solicitan un cambio de estatus migratorio dentro de Estados Unidos cuando califican para la residencia ya sea por matrimonio, empleo o reunificación familiar, y piden su 'green card' desde el país, un proceso que puede tardar años y durante el cual se les renuevan sus visados.

El Gobierno de Trump, sin embargo, planea que esas personas regresen a sus países y acudan a un consulado del Departamento de Estado para los trámites, salvo en circunstancias excepcionales que no han sido especificadas.

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Redacción web
Agencia EFE

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