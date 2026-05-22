Migrantes temporales deberán salir de EE.UU. para pedir residencia

Washington, Estados Unidos.- La agrupación de demócratas hispanos del Congreso de Estados Unidos condenó este viernes la decisión de la Administración del presidente, Donald Trump, de exigir a los migrantes temporales que salgan del país para poder solicitar la residencia permanente.

"Condeno enérgicamente el más reciente ataque de la Administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos", declaró el presidente del Caucus Hispano, el congresista Adriano Espaillat, en un comunicado.

Espaillat denunció que "esta nueva política hará más difícil que las personas elegibles que ya viven, trabajan y aportan a las comunidades puedan obtener una residencia permanente sin verso obligados a salir del país".

"Esta política ataca injustamente a estudiantes, científicos, empresarios, esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses, ya otras personas que están siguiendo los procesos legales de inmigración", dijo.