Migrante quiso cumplir el sueño de su esposa de conocer a Trump y fue detenido por ICE

Lo que inició como una sorpresa de boda terminó en una separación por ICE, luego de que Bryan José Rojas Galofre, un inmigrante venezolano con solicitud de asilo pendiente, fuera detenido tras un viaje en Estados Unidos para conocer al presidente Donald Trump. ¿Qué pasó?
Rojas Galof relató que junto a su esposa, Socorro Zaragosa, ciudadana estadounidense, emprendió un viaje desde Wisconsin hasta Miami en enero de 2025, con la intención de que ella pudiera conocer la playa por primera vez.
Rojas explicó que ambos habían cumplido pocos meses de matrimonio y que el viaje formaba parte de una celebración especial de su boda, sin imaginarse que un momento en este viaje arruinaría todo lo planeado.
Todo cambió cuando, según su relato, escucharon en la radio que el presidente Donald Trump estaría en el hotel Trump National Doral para la inauguración de un retiro político, por lo que la pareja decidió acercarse al lugar, ya que, de acuerdo con Rojas, su esposa quería conocerlo.
“Fue más por cuestiones del hotel, para sorprenderla a ella por nuestra luna de miel. Y como el presidente estaba ahí, para mí iba a ser solamente saludarlo”, expresó Rojas en entrevista con Noticias Telemundo.
Sin embargo, Rojas afirmó que al llegar al hotel, el 27 de enero alrededor de las 3:00 de la tarde, pasaron por un punto de control donde agentes del Servicio Secreto y la policía local inspeccionaron su vehículo y lo revisaron a él.
Durante la revisión, los agentes encontraron una pistola de aire comprimido debajo de uno de los asientos, así como un triturador metálico para marihuana en la guantera del vehículo, lo que derivó en su detención a las 3:38 de la tarde, según documentos legales.
El migrante aseguró que, tras notar sus tatuajes, fue separado de su esposa y sometido a interrogatorios sobre posibles vínculos con pandillas, influenciada por el contexto de alertas sobre el Tren de Aragua en ese momento, por lo que fue acusado de posesión de parafernalia de drogas con intención de uso, cargo del que se declaró no culpable y cuyo proceso legal aún permanece abierto.
Tras su arresto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo trasladó al Federal Detention Center en Miami, donde permaneció casi tres meses mientras se evaluaban posibles vínculos con organizaciones criminales.
El 18 de abril de 2025, un juez le concedió libertad bajo fianza por 15,000 dólares, y posteriormente fue trasladado a un centro de detención migratoria en Pompano Beach, hasta su liberación definitiva el 6 de mayo del mismo año.
Durante su detención, su esposa Socorro Zaragosa, mencionó que quedó a cargo del cuidado de su hijo de apenas seis meses, mientras enfrentaba la separación familiar y las dificultades del proceso migratorio.
Zaragosa expresó su decepción por lo ocurrido. “Yo soy su fan. Yo creo que Trump es buen presidente”, afirmó, aunque también cuestionó el trato recibido por su familia durante el proceso. “Lo que está haciendo con los migrantes no es justo, lo que le pasó a mi familia no fue justo”, añadió.