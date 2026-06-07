Migrante quiso cumplir el sueño de su esposa de conocer a Trump y fue detenido por ICE

El migrante aseguró que, tras notar sus tatuajes, fue separado de su esposa y sometido a interrogatorios sobre posibles vínculos con pandillas, influenciada por el contexto de alertas sobre el Tren de Aragua en ese momento, por lo que fue acusado de posesión de parafernalia de drogas con intención de uso, cargo del que se declaró no culpable y cuyo proceso legal aún permanece abierto.