Congreso otorgará a Mauricio Dubón la Gran Cruz con Placa de Oro por su trayectoria deportiva

Tegucigalpa, Honduras.- Por ser un joven ejemplar y valiosa figura deportiva hondureña a nivel internacional, el beisbolista hondureño Mauricio Dubón será condecorado por el Congreso Nacional (CN) con la Gran Cruz con Placa de Oro como reconocimiento especial por el Estado de Honduras. De manera unánime, el pleno del Congreso votó a favor de otorgar a Dubón una placa por su destacada trayectoria deportiva, disciplina ejemplar, méritos internacionales y valiosa contribución al prestigio y proyección positiva de la nación en el ámbito deportivo mundial. La condecoración será otorgada en un acto solemne a celebrarse en el salón de sesiones del Congreso, con la participación de las autoridades nacionales, representantes del sector deportivo, cuerpo diplomático y familiares invitados especiales.

El secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, dio lectura al proyecto presentado por Alberto Chedrani, diputado del Partido Nacional, para otorgar la medalla de oro y el pergamino a Dubón por su desempeño como destacado jugador de béisbol hondureño en las Grandes Ligas de Béisbol de los Estados Unidos.

"Quiero felicitar a este hondureño que ha puesto en alto el nombre de Honduras, que ha destacado en la liga de béisbol más importante del mundo y ha sido el único hondureño que ha ganado la Serie Mundial de béisbol y el único que ha ganado el Guante de Oro en la liga de béisbol de Estados Unidos", destacó Ledezma. El diputado Frank Alley, de Francisco Morazán, agregó que: “Como exseleccionado nacional de voleibol de Honduras, me complace mucho saber que en este Congreso se le pueda reconocer a estos grandes atletas, un enorme reconocimiento merecido a este joven”. Continuó: "Pensar que de 10 millones de hondureños este deportista nacional logró estar en los grandes escenarios del béisbol me da mucho orgullo. Me alegra saber que muchos jóvenes que hoy practican más de 30 disciplinas deportivas a nivel nacional puedan ver a este joven llevar en alto el deporte e involucrarse más".