Horóscopo de hoy: Criterio propio, comunicación clara y cautela con las finanzas

ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Buen momento para cambiar algunas cosas de tu hogar, pequeñas reformas o cambios de mobiliario; encontrarás ideas y creatividad a raudales, muy necesarias para no derrochar el dinero en un momento de crisis.
TAURO (21 abril - 20 mayo). No deberías actuar de forma tan incauta con algunas personas que fingen a tu alrededor lo que no son. No creas que es algo anecdótico, si no lo solucionas a tiempo, acabarán por crearte problemas que no tenías antes.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Hay algún rasgo de tu pareja que empieza a sacarte de quicio y debes tener la valentía de decírselo antes de que influya demasiado en tu relación. Aunque al principio te divertía ahora te repele; no serás tú quien ha cambiado realmente.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). El panorama se muestra complicado en el trabajo, pero tendrás que enfocarlo con resolución y sangre fría. Tienes muy claras tus competencias y hasta dónde puedes llegar, así es que no te dejes impresionar por la presión de tus jefes.
LEO (23 julio - 22 agosto). Sentimentalmente no van las cosas muy bien. Anímate que es transitorio, se arreglarán pronto los problemas y las aguas volverán a su cauce. En el trabajo hay buenas perspectivas para un aumento de salario
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). La confianza total en lo que haces será tu mejor tarjeta de presentación en tu ocupación, porque los resultados comenzarán a llegar de forma inminente, y se te abrirán posibilidades que creías más lejanas. Aprovecha la ocasión.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puedes entrar en una etapa de turbulencias que te habrás creado tú mismo últimamente. Es normal que a veces nos asalten dudas que no podemos resolver y cuyo origen nos es desconocido, por eso te vendrían muy bien unos días tranquilos para reflexionar.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). La unión con tu familia y seres queridos pasa ahora a primer plano. También estará especialmente sensible tu lado más espiritual: no te enredes buscando fantasmas donde no los hay, y trata de ser un poco más pragmático.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tus dotes para enfocar el diálogo y la paciencia para lograrlo serán determinantes para solventar una tensa situación que vivirás hoy, probablemente en el ámbito familiar. Un buen paseo te servirá para bajar tus propios nervios.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Llegan complicaciones en el trabajo o en tu entorno habitual porque has sido capaz de exponer tus opiniones sin tapujos. No es el momento de echarse atrás, si estás convencido de que estás en la verdad, te mantendrás firme.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). La falta de personalidad no es un problema que te afecte, sin embargo, últimamente te sientes bajo la influencia de alguien muy persuasivo en todos los aspectos. Si no te sientes cómodo bajo su sombra, apártate antes de que lo lamentes.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Aunque vas a recibir unos ingresos extra estos días, tómate más en serio tu economía, porque se avecinan gastos con los que no contabas. Tu pareja y tú tienen intereses opuestos, debes pensar si te interesa dejar a un lado los tuyos.