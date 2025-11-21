Mauricio Dubón: Los millones que ganará el hondureño en su nuevo equipo de la MLB

El nacido en San Pedro Sula fue involucrado en un trueque que no tiene muy contentos a los aficionados texanos. Los Bravos enviaron al infielder Nick Allen a cambio de Dubón, así lo anunció el equipo de la "Ciudad Espacial" en redes sociales.

Atlanta, Georgia.- Mauricio Dubón , el mejor deportista hondureño en la actualidad, sorprendió a todos al ser traspasado por los Astros de Houston a los Bravos de Atlanta en la MLB . La operación se concretó el pasado miércoles en horas de la noche.

Mauricio Dubón fue premiado como Guante de Oro a Mejor Jugador Utility de la temporada 2025, ya lo había logrado en el 2023. Lo anterior llegó gracias a que jugó en siete posiciones distintas dentro del terreno de juego con un desempeño destacado.

A la ofensiva tuvo una temporada regular. En 133 juegos con los Astros en el año 2025, Dubón bateó para un average de .241 con siete jonrones y 33 carreras impulsadas.

La motivación principal detrás del traspaso fue en parte financiera, según admitió el gerente general de los Astros, Dana Brown. Houston buscaba reducir su nómina y dar espacio a otras prioridades del equipo en el invierno.

Dubón entraba en su penúltima temporada de elegibilidad para el arbitraje salarial, con un salario que estaba proyectado para ser alto por los buenos números que ha dejado en su carrera.

Medios que siguen de cerca a los Astros dicen que Dubón habría llegado a un acuerdo con los Bravos por aproximadamente 6,1 millones de dólares al año por una temporada para evitar el arbitraje.

El arbitraje salarial en la MLB es un proceso mediante el cual jugadores con cierta experiencia negocian su salario para la próxima temporada. Si el jugador y el equipo no pueden acordar una cifra, cada parte presenta una propuesta y un panel de árbitros elige una de las dos opciones, sin promediar. Este mecanismo protege a los jugadores que aún no son agentes libres, ofreciéndoles una vía para conseguir aumentos basados en su rendimiento.