Mauricio Dubón: Los millones que ganará el hondureño en su nuevo equipo de la MLB

<b>Atlanta, Georgia.- Mauricio Dubón</b>, el mejor deportista hondureño en la actualidad, sorprendió a todos al ser traspasado por los <b>Astros de Houston</b> a los <b>Bravos de Atlanta</b> en la <b>MLB</b>. La operación se concretó el pasado miércoles en horas de la noche.El nacido en San Pedro Sula fue involucrado en un trueque que no tiene muy contentos a los aficionados texanos. Los Bravos enviaron al infielder <b>Nick Allen</b> a cambio de Dubón, así lo anunció el equipo de la "Ciudad Espacial" en redes sociales.